Favara.#iorestoacasa. Seguitissima la messa domenicale serale di Don Giuseppe D’Oriente dallo studio di Radio In Agrigento

La messa di Don Giuseppe D’Oriente, arciprete della Chiesa Madre di Favara, sono sempre seguitissime. E non solo dai fedeli che frequentano Chiesa Madre perchè chiesa di “appartenenza”, ma dai favaresi che abitano in diverse zone. Un sorriso, una parola buona per tutti, sempre una grane disponibilità ad essere presente negli eventi collettivi. Una guida spirituale ed umana. Don Giuseppe è un grande pescatore di uomini. Nei giorni scorsi, da quando le misure di contenimento della diffusione del coronavirus si sono giustamente inasprite con la chiusura delle chiese, Don Giuseppe ha portato la “chiesa” in giro per le vie di Favara armato di microfono ci ha fatto sentire meno soli e spaesati. E proprio ieri sera, alle ore 19.00 ha celebrato la Santa Messa domenicale presso lo studio di Radio In Agrigento e trasmessa in streaming da Favaraweb e dalla Pagina Facebook della Radio. In molti eravamo collegati per seguire la Parola del Signore anche se- in tempi normali- non andiamo in chiesa la domenica. Ma questi tempi di normale non hanno niente. Ma la quella mezz’ora circa di Santa messa celebrata da Don Giuseppe D’Oriente ci ha dato un briciolo di normalità. Ci auguriamo di rivedere la messa anche domenica prossima. Grazie Don Giuseppe, Favara ti ringrazia!

Passerà presto se rispettiamo le regole e restiamo a casa.