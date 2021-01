Favara. Istituiti due nuovi indirizzi di studio al liceo “M.L. King” e uno all’istituto professionale “Enrico Fermi”

Il liceo statale “Martin Luther King” di Favara si arricchisce di due nuovi indirizzi di studio che ne ampliano il piano dell’offerta formativa. Ai quattro indirizzi già sperimentati con successo in considerazione dell’alto numero di iscrizioni ricevute (liceo artistico audiovisivo e multimediale, liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane opzione economico sociale e liceo scientifico) adesso si sono aggiunti il liceo linguistico e il liceo scientifico opzione scienze applicate. Esprime soddisfazione la neo preside Mirella Vella, tornata da quest’anno a dirigere la scuola di viale Pietro Nenni dopo averla lasciata da insegnante proprio perché vincitrice del concorso per dirigente scolastico con prima nomina a Barrafranca in provincia di Enna. “L’offerta formativa del ‘M.L. King’ – dice il capo dell’istituto – si amplia, cresce, si migliora, si uniforma alle richieste dell’utenza in modo da fare del liceo una scuola per tutti e per ciascuno”. Già da lunedì scorso e fino al prossimo 25 di questo mese sono attive le iscrizioni per le classi prime con gli studenti che potranno scegliere uno tra i sei indirizzi di studio che offre la scuola, un ventaglio formativo non indifferente messo a servizio di tutta la provincia di Agrigento.

Il liceo “M.L. King” è il più antico istituto superiore di Favara. Nato a metà degli anni sessanta del secolo scorso come costola dell’istituto magistrale “Politi” di Agrigento, nel tempo ha subito varie trasformazioni dapprima rendendosi autonomo e in seguito diventando liceo socio-psico-pedagogico e liceo scientifico.

Ma le novità non sono finite. Tra i nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2021/2022 va segnalato quello istituito presso la sede distaccata di Favara dell’istituto professionale “Enrico Fermi” (la cui sede centrale è ad Aragona) e che riguarda i servizi per la sanità e l’assistenza sociale (percorso di secondo livello). Altri indirizzi sono stati attivati in varie scuole della provincia tra cui Agrigento, Bivona, Canicattì, Licata, Campobello di Licata.