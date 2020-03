Favara. Konsumer Agrigento: “Esprimiamo apprezzamento alla raccolta straordinaria avviata oggi subito dopo il primo Rogo, evitandone altri, del deposito arbitrario dei rifiuti da parte degli incivili”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata da Konsumer Agrigento in merito alla situazione della raccolta dei rifiuti a Favara.

“Con la presente esprimiamo il nostro apprezzamento alla raccolta straordinaria avviata oggi subito dopo il primo Rogo, evitandone altri, del deposito arbitrario dei rifiuti da parte degli incivili.

Ma, vorremmo capire come si è deciso di avviare il servizio dopo lo sciopero degli operatori ecologici e quando ancora tutti i mastelli non erano stati consegnati.

Vorremmo capire come si vogliano evangelizzare tramite video auto prodotti dall’Assessore Comunale al ramo senza alcuna contestazione sanzionatoria.

Vorremmo capire perché non è stata ispezionata l’immondizia per risalire a chi non ha conferito correttamente.

Vorremmo capire perché, cosi per come previsto dal capitolato d’appalto, non si è proceduti a raccogliere i sacchetti sparsi in città, quando ancora erano sotto i 10 Mc, cioè prima che la stessa zona diventasse una discarica a cielo aperto.

Pur nella consapevolezza, che la raccolta straordinaria odierna non avrà alcun costo a carico degli utenti, per un intervento diretto e volontario dei gestori, vorremmo sapere quali strumenti verranno attivati affinché si eviti il ripetersi delle discariche a cielo aperto.

Oggi lo chiediamo direttamente al Sindaco, per il tramite della stampa, il quale seppur ai rifiuti ha delegato il proprio assessore, nella sua qualità di Primo responsabile della salute pubblica cittadina, se non sia il caso di far ruotare, e/o avocare a sé la delega ai rifiuti prima che la responsabilità di altri nel loro operare ricada sempre e comunque su se stessa al fine di migliorare l’organizzazione di un servizio tra Amministrazione, Ditte e Cittadini, che ormai da anni non risulta nemmeno mediocre nel suo svolgimento.

Chiariamo che l’Assessore Bennica ha ben altre qualità, personali e professionali, in altri settori, che sono di sicuro un valore aggiunto per questa città, ma quando si scambiano le segnalazioni dei disaggi dei cittadini virtuosi, che pervengono anche dalla scrivente, per “Articoli” o atti di protagonismo di vario genere, allora diventa necessario intervenire.

Oggi, più che mai, la corretta raccolta dei rifiuti a Favara, mai realizzata in questi anni, vuoi per il non corretto svolgersi del servizio da parte delle ditte deputate, vuoi per la mala organizzazione da parte dell’Amministrazione nell’individuazione degli incivili, vede i cittadini virtuosi stanchi e mortificati nella loro posizione di contribuenti tartassati senza servizi che, per la loro qualità, ne giustifichino il versamento tributario.