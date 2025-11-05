Favara. La banda musicale “Giuseppe Lentini” con la nuova divisa in occasione delle celebrazioni del 2 novembre

Nel giorno della commemorazione dei defunti l’associazione musicale APS “Giuseppe Lentini” ha percorso le vie del paese onorando il ricordo dei cari defunti intonando le marce funebri nei viali dei due cimiteri, di viale Berlinguer (il cosiddetto “cimitero nuovo”) e di Piana Traversa, dove ogni anno si celebrano le messe in suffragio dei morti con la presenza del sindaco e delle massime autorità civili e militari locali.

Un appuntamento carico di significato, onorato da una nuova divisa voluta fortemente da tutti i componenti dell’associazione frutto di tanti sacrifici e grazie all’aiuto di alcune realtà commerciali locali che hanno dato il loro supporto economico.

Il complesso bandistico è in continuo rinnovamento. Infatti sta avvenendo un importante ricambio generazionale, con giovani promettenti che si uniscono agli elementi storici del complesso, segnando un vero e proprio rilancio.

A supportare le nuove iniziative sono il “maestro” Gaetano Lentini, nella funzione di presidente, e il figlio Giuseppe nella carica di vice presidente. La direzione artistica e musicale è affidata al “maestro” Enza Vaccaro, diplomata in clarinetto al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e storica componente della banda favarese. Gianluca Corallo è stato nominato Capo Banda nonché segretario dell’associazione. E sempre in chiave di ricambio generazionale si registrano i recenti debutti di 4 nuovi elementi nella foto sotto:

Cristian Sorce (Tromba), Andrea Agrò (Flauto), Gaia Mazza e Alfonso Puma (Clarinetto).



La formazione oggi è così composta:

Clarinetti: Enza Vaccaro, Marta Simone, Calogero Russello, Salvatore Crapanzano, Rosalia Di Gloria, Gaia Mazza, Alfonso Puma.

Flauti e ottavino: Floriana Crapanzano, Angela Gallà, Aurora Lentini, Andrea Agrò.

Sax: Giorgio Puccio, Angelo Arnone, Daniela Infurna.

Corno e flicorno Contr. : Libertino Sorce, Giovanni Nobile, Giuseppe Puma.

Tromboni e Bombardino: Stefano Vitello, Francesco D’Arrigo, Giuseppe Cusumano, Gianluca Corallo.

Percussioni: Giuseppe Lentini, Giovanni Corallo, Giuseppe Lombardo, Carmelo Sciortino, Antonio Lentini.

Bassi: Fabio La Greca, Luigi Rinoldo, Marco Mancuso.

Trombe: Alessio Marucci, Daniele Valenti, Christian Sorce.

“Siamo sempre pronti ad accogliere nuove adesioni – dice Il Maestro Gaetano Lentini – per dare sempre più lustro alla nostra bella realtà. Lo scopo è promuovere la cultura musicale, offrire uno spazio aggregativo per i giovani e contribuire alla crescita sociale del territorio”.