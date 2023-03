Favara, la cittadina dei geni: due sorelle ammesse al Mensa con punteggi eccezionali

Favara, si distingue per la sua comunità di giovani talentuosi. Recentemente, due sorelle di Favara, Mariacristina Presti e Veronica Evaluna Presti, hanno ottenuto un risultato eccezionale: sono state ammesse all’interno dell’associazione Mensa, che raggruppa persone con un quoziente di intelligenza superiore al 98 per cento della popolazione.

L’adesione al Mensa è un evento raro e prestigioso, ma il fatto che due sorelle della stessa famiglia siano riuscite a superare il test di ammissione rende il risultato ancora più straordinario. Inoltre, il numero di donne iscritte all’associazione è generalmente basso, stimato intorno al 15%, rendendo le loro imprese ancora più significative.

Le due ragazze sono le prime donne agrigentine a superare il test di ammissione e portano il numero totale di associati nella provincia di Agrigento a 8 e in Sicilia a 70. La loro impresa è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità di Favara, poiché dimostra che le donne possono eccellere in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini. L’accesso all’associazione Mensa non è solo un riconoscimento del talento e dell’intelligenza delle due sorelle, ma anche una porta aperta a nuove opportunità e conoscenze. L’associazione offre ai suoi membri l’accesso a una vasta gamma di eventi e risorse per sviluppare e migliorare le loro abilità.

In definitiva, l’impresa delle sorelle Presti dimostra che la cittadina di Favara non è solo ricca di talenti artistici, ma anche di giovani intelligenti e motivati, che possono competere con successo a livello nazionale e internazionale. La loro storia è un esempio positivo per tutti coloro che cercano di perseguire i propri obiettivi e superare le sfide che la vita presenta loro.