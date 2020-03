Favara, la conferma da Palermo: Anziana 76enne positivo al Covid-19

Nella tardissima serata di oggi è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto dare ai nostri lettori. Una donna di Favara, che aveva accusato sintomi preoccupanti ed era stato sottoposto a tampone, è purtroppo risultato positivo al Covid-19: questo è l’esito delle analisi ricevute da Palermo. Adesso, presumibilmente dobbiamo aspettare le controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità, ma il responso purtroppo non è una buona notizia per la nostra comunità. La donna 76enne è stata ricoverata nella giornata d’ieri nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con problemi cardiovascolari.