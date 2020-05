Favara. La croce della “Muntagnè della Pace” illuminata per dare speranza a conclusione della Festa della Legalità

Lo abbiamo più volte scritto. Tutte le associazioni si sono attivate per dare il proprio contributo per la Settimana della Legalità. Ed infatti oggi, sabato 9 maggio, la giornata conclusiva. Dopo l’appuntamento in streaming alle ore 16.00 con diversi ed illustri ospiti e il passaggio virtuale dello Stendardo della Legalità, alle ore 19.00 si assisterà ad un momento “live”. Le associazioni A.S.D. Fradici Runner e A.S.D. Favara Runner, con la partecipazione dell’Associazione Favara in Vespa e di don Marco Damanti, percorreranno un breve tragitto della “Muntagnè della pace” fino ad arrivare ai piedi della croce. Dopo la benedizione impartita da Don Marco, la croce verrà illuminata come segno di speranza a conclusione della Festa della Legalità Edizione 2020. Segue la diretta il giornalista Giuseppe Moscato. Un modo eccezionale per dare coraggio, dimostrare fratellanza e solidarietà sotto l’insegna della Legalità.