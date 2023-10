Favara. La dott.ssa Liliana Militello- fondatrice del centro antiviolenza Gloria- insignita del Premio “Women Value Company”

Liliana Militello, fondatrice del Centro Antiviolenza Gloria, riceverà il Premio Women Value Company, il 25 ottobre a Napoli. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua VII Edizione, arriva un importante riconoscimento a margine dei tanti anni spesi nella lotta e difesa quotidiana dei diritti femminili.

Di seguito tutti i dettagli.

Il giorno 25 ottobre 2023, si terrà a Napoli la VII edizione del prestigioso Premio “WOMEN VALUE COMPANY” – FONDAZIONE MARISA BELLISARIO – BANCA INTESA.

Importante evento dove verranno premiate donne ed imprese che si sono distinte nella valorizzazione del lavoro femminile e di gestione della gender diversity; per le azioni a favore della cultura della diversità di genere,

mettendo in luce l’impegno per le Pari Opportunità.

Il Premio WOMEN VALUE COMPANY, sin dalla sua nascita ha costituito un punto di riferimento per chi ha lavorato e agito, avendo la lungimiranza di aprirsi a un futuro di eccellenza con politiche d’inclusione, di valorizzazione del talento delle donne, di welfare aziendale e di parità di genere nel lavoro.

Il Premio ha coinvolto il mondo della piccola e media imprenditoria di tutta Italia, in un percorso di empowerment femminile, dando visibilità alle pratiche virtuose ed innovative che eliminano il gender gap e mettono le donne al centro del loro percorso di crescita e sviluppo.

La selezione è stata molto rigorosa e per il Sud Italia a ricevere questo grande Riconoscimento, sarà una donna siciliana, di Favara, la Dottoressa Liliana Militello, Responsabile e Fondatrice del Centro Antiviolenza GLORIA, che opera da anni sul territorio favarese.

Il 25 ottobre prossimo, presso le Gallerie D’Italia – Napoli, La Dottoressa Militello rappresenterà il Sud Italia, da Napoli in giù e sarà premiata con questo prestigioso Riconoscimento per il suo impegno nel sociale, per il suo impegno quotidiano nella lotta e nella difesa dei diritti femminili.

La sua formazione sulla violenza di genere nasce dall’incontro con una femminista storica, la giornalista Raffaella Mauceri, siracusana che fu la prima in Sicilia a fondare un Centro Antiviolenza.

Sin dal primo corso di formazione a cui ha partecipato, Liliana Militello comprese subito che studiare la storia delle donne e conoscerne il pensiero politico, poteva davvero fare la differenza in un momento talmente difficile ed ingiusto per le donne, dove l’unica arma rimane la conoscenza, ed è stata proprio questa consapevolezza che le ha permesso di essere una donna in grado di andare oltre ed oggi essere meritevole di questo Premio così importante.

Ad maiora Dottoressa Militello