Favara. La morte improvvisa della signora Giuseppina Arnone lascia un grande vuoto al Liceo “M.L.King”

In casi del genere, raccontare asetticamente l’accaduto non è sempre facile. Compito ancora più difficile quando la persona, che è venuta improvvisamente a mancare, era punto di riferimento all’interno della scuola. Di una grande scuola come è il Liceo “M.L.King” di Favara. Ma a scrivere questo articolo sarà, più che la giornalista, l’ umanità di un’intero microcosmo scolastico che vuole ringraziare il grande cuore e l’anima generosa che contraddistingue (utilizzare il verbo al passato è doloroso) la signora Giuseppina Arnone. Ed a mettere fine ad una vita dedita alla scuola, alla famiglia e all’altruismo è stato proprio il suo cuore che all’improvviso ha cessato di battere. Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre, è venuta a mancare a causa di un infarto che non ha lasciato nessuna speranza, la signora Arnone. Nonostante l’intervento tempestivo con le prime manovre di rianimazione da parte del personale scolastico e quello paramedico, nulla è stato possibile. La signora Arnone, la signora Giuseppina così come veniva chiamata da tutti, era donna stimata, amata ed apprezzata. Sempre disponibile ad aiutare, ha prestato servizio al King con dedizione e passione. Amata dagli alunni. Punto di riferimento dei docenti. Apprezzata dai vari Dirigenti Scolastici, non per ultima dalla prof.ssa Mirella Vella- preside del Liceo King- la quale si stringe al dolore che ha colpito fulmineamente la famiglia. E per rendere omaggio alla signora Giuseppina, la Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella alle ore 11.30, presso la palestra dell’istituto, ha radunato tutti gli studenti, docenti, personale di segreteria e collaboratori per salutare la cara signora.

Sono stati osservati dei Momenti di preghiera a cura di Don Calogero Lo Bello. Intonati dei canti dalla prof.ssa Arianna Vassallo, intervallati da letture da parte del prof. Raneri e dall’alunno Sergio Maria, nonché da parole di commiato da parte del rappresentate d’istituto Salvatore Pitanza. La parola poi alla Preside Mirella Vella la quale- trattenendo a stento il dolore- ha ricordato come ” il ricordo di Giuseppina è un ricordo che per noi deve essere un valore prezioso”.

La recita del Padre Nostro con la mani giunte gli uni con gli altri, ha voluto salutare la signora Giuseppina, lei che era sempre pronta ad aiutare.

I funerali si terranno domani, giovedì 20 ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa SS Pietro e Paolo di Favara.