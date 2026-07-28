Favara, la Polizia Locale nella nuova sede di via Beneficenza Mendola

Si è concluso il trasferimento del Comando di Polizia Locale di Favara nella nuova sede di via Beneficenza Mendola n. 110, dove da alcuni giorni sono pienamente operative tutte le attività del Corpo. Completate le operazioni di trasloco dalle precedenti sedi di Piazza Cavour e Piazza Comm. Angelo Giglia, gli uffici sono stati riuniti in un’unica struttura completamente ristrutturata, moderna e funzionale.

Il Comando si aggiunge così agli altri uffici comunali già attivi all’interno dell’ex Boccone del Povero – Opera Pia di via Beneficenza Mendola, edificio storico conosciuto in città come “San Francesco”, proseguendo il percorso di riorganizzazione degli uffici dell’amministrazione comunale.

Con il trasferimento si chiude un lungo periodo caratterizzato da continui cambi di sede per la Polizia Locale. Una situazione che aveva inevitabilmente inciso sull’organizzazione del servizio e che oggi lascia spazio a una sistemazione definitiva. I 32 agenti del Corpo potranno infatti operare all’interno di un’unica sede, favorendo una migliore coordinazione delle attività e un’organizzazione più efficiente dei servizi destinati alla cittadinanza.

L’obiettivo è quello di garantire un servizio sempre più efficace, grazie a spazi adeguati alle esigenze operative del personale e a una struttura in grado di rispondere alle necessità quotidiane del Comando.

Nonostante il trasferimento, l’Amministrazione comunale ha previsto il mantenimento di un punto di riferimento anche nel centro cittadino. Nei prossimi mesi, infatti, all’interno del Palazzo di Città, in Piazza Cavour, resterà attivo un presidio della Polizia Locale con la presenza di un agente, così da assicurare continuità nei servizi rivolti ai cittadini e garantire un presidio di sicurezza all’interno della sede municipale.

Con la nuova sede di via Beneficenza Mendola prende così forma un ulteriore tassello del processo di riorganizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire spazi più funzionali al personale e migliorare l’efficienza delle attività a beneficio dell’intera comunità.