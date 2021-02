Favara. La preside Rosetta Morreale: “Grazie all’ass. Fradici Runner per aver ripulito il perimetro del plesso Pirandello”

Una bella domenica mattina quella organizzata dai ragazzi dell’ASD Fradici Runner di Favara. Infatti gli sportivi, si sono dati appuntamento presso il plesso “Pirandello” in Via Agrigento e, alla presenza della preside prof. ssa Rosetta Morreale, hanno voluto ripulire il perimetro della scuola. Rispetto e amore per l’ambiente e il bene comune, sono punti fermi nell’attività di volontariato dei Fradici Runner che, proprio alla “Pirandello” sono particolarmente affezionati. Infatti, molti di loro vivono nel popoloso quartiere e da piccoli hanno frequentato proprio le scuole ivi presenti. E adesso, sono i loro figli ad esserne discenti in quelle aule. Dunque, un’appartenenza affettiva e culturale che si è manifestata anche in altre occasioni, una su tutte l’aver piantato un albero di ulivo all’interno della scuola. Soddisfatta la preside dell’I.C “Bersagliere Urso- Mendola-” Rosetta Morreale che ha nella Pirandello di Via Agrigento le sezioni di scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria.

“Quella di questa mattina- afferma la preside Morreale- è stata un’iniziativa importante, volta a ridare decoro al perimetro della scuola e a renderlo nuovamente vivibile. Ma aldilà del lavoro effettuato, è stato bello notare la collaborazione tra tutti i presenti e con gli stessi abitanti del quartiere che hanno fornito i sacchi per raccogliere le erbacce e gli strumenti necessari per ripulire il tutto”. Ancora una volta, la collaborazione sinergica tra tutti è la chiave per rendere un posto accogliente e caloroso e, soprattutto, per dare alle nuovissime generazione di studenti l’esempio da seguire.