Favara, la protesta degli ambulanti: circa 100 furgoni sfilano in centro

“Noi siamo gli unici a non lavorare”. È il grido di dolore degli ambulanti extralimentari che stamattina hanno protestato a Favara. Circa 100 furgoni si sono radunati in via Capitano Callea per poi partire in corteo fino in piazza Cavour dove hanno occupato l’intera piazza.

Purtroppo a Favara non c’è pace. Dopo la protesta dei netturbini rientrata proprio ieri mattina, scoppia quella degli ambulanti. Tutto è iniziato con la scelta dell’Amministrazione comunale di trasferire la sede del mercato settimanale in via Cicero e Di Francisca per abbattere l’abusivismo ormai fuori controllo. La nuova sede scelta dall’amministrazione comunale non è stata accettata dai mercatisti. Ricordiamo che nella città dell’Agnello Pasquale, da circa nove mesi non viene effettuato il mercato settimanale.