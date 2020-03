Favara. La raccomandazione dei F.lli Vita: “Voi restate a casa, a sanificare la città ci pensiamo noi con tanti padri di Famiglia”

“Questa sera, Giovedì 19 Marzo, alle ore 20:00, la nostra azienda, in collaborazione con tanti agricoltori di Favara, effettuerà la sanificazione della città con trattori e atomizzatori. Chiediamo alla cittadinanza di parcheggiare le auto con criterio, per lasciar passare i mezzi più grandi. Non lasciate panni stesi. Chiudete le finestre. Voi restate a casa, a pulire le strade ci pensiamo noi, con tanti padri di Famiglia della nostra città. Forza Favara” 🇮🇹👨🏻‍🌾🚜💪. Questo è il post pubblicato da Emanuele Vita su Facebook

Iniziera questa sera la sanificazione delle strade e dei marciapiedi della città di Favara. L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda Agricola GEVA dei f.lli Vita, in coordinamento con tante aziende agricole del territorio e non solo, useranno prodotti disinfettanti certificati e strumentazioni apposite per disinfettare il suolo pubblico. Il raduno dei trattori e atomizzatori è previsto per le ore 19.00 nel parcheggio antistante del campo sportivo. Il paese è stato diviso in 14 zone da sanificare con circa 2/3 autobotti per ogni zona. La sanificazione partira dal campo sportivo e successivamente continuerà per tutta la città.

“Siamo stati solo gli apripista della solidarietà Favarese. Una volta manifestata ufficialmente al Comune di Favara, la nostra volontà di mettere a disposizione della Comunità le nostre attrezzature e il personale per effettuare la sanificazione delle strade urbane di Favara, è stato un continuo susseguirsi di manifestazioni di solidarietà a cui ben presto si sono aggiunte operativamente tante aziende agricole del territorio e non solo”, così ci raccontano i Fratelli Giuseppe, Emanuele ed Andrea Vita, fondatori dell’Azienda Agricola GEVA”.

Premesso che i ringraziamenti sono da considerarsi parziali, perché continuano ad arrivare adesioni alla sanificazione che si effettuerà domani 19 Marzo, alle ore 19, le ditte, aziende private, che hanno contribuito in vario modo e che vogliamo ringraziare pubblicamente per il gesto di affetto verso la Comunità Favarese, sono:

Le Aziende Agricole:

Azienda Agricola GEVA dei Fratelli Vita, Giuseppe Vita, Emanuele Vita, Andrea Vita, Azienda Agricola Ferraro Giuseppina – Mossuto Francesco, Val Paradiso srl (Famiglia Carlino), Vetro Stefano, Silvio Chiara, Fratelli Garraffo, Fratelli Crapanzano, Crapanzano Antonio, Simone Antonio, Liotta Francesco, Chianetta Gianni , Bellavia Aurelio, Milioto Antonio, Trupia Simone, Vetro Antonio, Crapanzano Salvatore, Fanara Giuseppe, Arnone Francesco, Maria Salvatore, Buggea Salvatore, Pirrera Antonio, Picillo Massimo, Taibi Antonio, Palumbo Calogero, Tenute Bosco srl (Famiglia Bosco), Massimo Patti, Fallea, Augello, Gaetano Ciccotto, Arnone Carmelo, Nobile Calogero, Giacomo la Russa, Avv. Milia, Giglia Giovanni, Fratelli Giuseppe e Salvatore Chianetta (Az. Medisol), Alba Gaspare, Puccio Liborio, Lauricella Antonio, Volpe Salvatore, Buggea Alessandro, Giuseppe Bacchi, Alaimo Giuseppe, Volpe Francesco (Detto Franco), Pompeo Daniele, Pompeo Pasquale, Pompeo Stefano.

Le Autobotti:

Fanara, Vardaro, Aleonero, Corio, Fratelli Bennardo, Bennardo Charlie.