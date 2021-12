Arriverà a Favara stasera intorno alle 21 al cimitero di Piana Traversa la salma della donna ivoriana morta lo scorso 17 dicembre in un naufragio a largo di Lampedusa. A dare la disponibilità per la sepoltura alla Prefettura era stato nei giorni scorsi il sindaco Antonio Palumbo. La salma arriverà a Porto Empedocle con la nave delle 20, per poi raggiungere la sua ultima dimora.