Favara. La sanificazione delle strade avverrà giovedì 19 marzo anche con l’ausilio di mezzi dei privati. A darne conferma il vicesindaco Bennica

E‘ stato prontamente accolto dall’amministrazione comunale di Favara, l’invito da parte dei fratelli Vita dell’azienda agricola GEVA i quali hanno messo i loro mezzi a disposizione per sanificare le strade cittadine. Si provvederà a ciò nel pomeriggio del giovedì 19 marzo e a darne conferma è il vicesindaco Giuseppe Bennica, assessore con delega anche alla Salute. “Abbiamo avuto con i fratelli Vita un tavolo tecnico telefonico per concordare l’utilizzo dei loro mezzi così da provvedere alla sanificazione delle strade cittadine. Ovviamente, servono dei tempi burocratici e in via emergenziale, delibereremo immediatamente entro giovedì 19. Sono già stati attivati gli uffici e il dirigente l’ing, Avenia in merito a ciò. Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente i fratelli Vita ed altri privati che si sono messi a disposizione. Si è messa in moto la macchina della condivisione che ci ricorda- conclude l’assessore Bennica- che siamo una comunità”.