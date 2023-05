Favara. La settimana della Legalità. Lunedì 8 maggio, con l’Unite Empedocle si parla di ecologia ed ambiente

Numerose le associazioni che hanno aderito ed arricchito la Settimana della Legalità 2023. Ancora una volta, a dare il prezioso contributo l’Unite Empedocle di Favara, presieduta dal dott. Diego Caramazza, che per l’occasione si è interessata a tematiche ecosostenibili .

Infatti questa mattina, lunedì 8 maggio a partire dalle ore 9.30 presso la Villetta della Pace, si parlerà di ecologia ed ambiente. “Difendiamo il verde e gli spazi pubblici: no plastica, si natura pulita”: E’ questo lo slogan creato ad hoc dall’Unitre per spiegare ai partecipanti, l’importanza di rispettare l’ambiente diventando sempre più plastic free. “Saranno presenti Autorità locali, vari Enti e varie Associazioni. Sara offerto pane e olio, Il pane viene offerto dal Panificio Arnone(Cannizzaro) mentre il servizio viene assicurato dall’istituto Alberghiero G.Ambrosini”. A parlare è il dott. Caramazza il quale spiega il programma della mattinata. “Saranno presenti alunni di tutte le scuole a cui sarà donato un cappellino Unitre. Con l’occasione Unitre Empedocle adotterà una aiola in cui con l’aiuto del personale comunale saranno sistemati alberi e piante ornamentali. La ditta Autolinee Patti gestirà gratuitamente, con tre autobus il trasferimento degli alunni. L’ASSISTENZA sarà garantita dalla Associazione Misericordia. Le varie Associazioni e i cittadini tutti sono invitati.”.

La manifestazione vede la collaborazione sinergica con Legambiente, Plastic Free, Dipartimento forestale Coldiretti, le scuole di ogni ordine e grado di Favara, gruppo Boy Scout Favara 1, Confraternita Misericordia e le istituzioni locali.