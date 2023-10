Favara. La ventiquattrenne investita ad Agrigento lascia l’ospedale e fa ritorno a casa

Dopo una lunga e dolorosa battaglia per la sopravvivenza, la giovane ventiquattrenne di Favara coinvolta in un grave incidente stradale il 19 settembre, ha finalmente lasciato l’ospedale e fatto ritorno a casa. Quel fatidico giorno, la giovane donna è stata investita mentre attraversava via Vittorio Emanuele ad Agrigento, un incidente che ha rischiato di costarle la vita. Sbalzata a una distanza impressionante di circa 10 metri dal luogo dell’impatto, i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla sua vita per giorni. Dopo l’incidente, la giovane è stata trasferita d’urgenza dal “San Giovanni di Dio” di Agrigento all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici hanno compiuto un vero miracolo salvandole la vita. Il loro impegno instancabile e la competenza medica hanno giocato un ruolo fondamentale nel suo recupero. L’incidente stradale ha visto coinvolta un’auto d’epoca, e prontamente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. L’automobilista coinvolto, dimostrando responsabilità e compassione, si è immediatamente fermato per prestare i necessari soccorsi alla giovane ferita. Oggi, la ventiquattrenne di Favara è finalmente tornare a casa, accolta dall’affetto e dal sostegno della sua famiglia. Ora, mentre inizia il lungo percorso di riabilitazione, la giovane può guardare al futuro con speranza e gratitudine per la seconda possibilità che le è stata concessa.