Favara, l’addio ad Antonio Restivo morto nell’incidente d’ieri: lutto cittadino

E’ stato proclamato il lutto cittadino a Favara nel giorno dell’addio di Antonio Restivo il ragazzo morto nell’incidente di ieri. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del paese e dopo la quale il sindaco Antonio Palumbo ha espresso tutto il suo dolore con un post su Facebook. “La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio”. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino con una ordinanza in vigore oggi, in occasione dei funerali di Antonio Restivo, 20 anni, che saranno celebrati alle ore 16:00 nella Chiesa del Convento Sant’Antonio di Favara .

Favara sotto choc

Tutto il paese è ancora sotto choc, mentre proseguono le indagini per accertare le cause che hanno provocato lo schianto della Fiat Grande Punto contro il camion. Oggi le bandiere comunali saranno a mezz’asta e si chiede alle attività commerciali del territorio di tenere le saracinesche abbassate in concomitanza del rito funebre come segno di vicinanza alla famiglia. Ad unirsi al dolore della famiglia Restivo, anche il Presidente della S.S.D. Pro Favara 1984 Rino Castronovo, i dirigenti, l’allenatore, lo staff tecnico, i giocatori e l’area comunicazione si stringono al dolore della famiglia Restivo, nostri responsabili magazzinieri, per la tragica scomparsa del giovane Antonio.

Condoglianze alla mamma e al papà Michele, nostro assiduo sostenitore. Anche tutta la redazione di Favaraweb si unisce al dolore.

Il sindaco Antonio Palumbo, si legge nella determinazione, “rilevato che la comunità di Favara, pervasa da sgomento e tristezza, è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa del giovane concittadino e partecipa al grave dolore della famiglia” ha ritenuto di “interpretare il comune sentimento della popolazione e la necessità di manifestare in modo solenne, seppur con le limitazioni previste per contrastare la diffusione del Covid, il dolore dell’intero paese a fronte della grave e improvvisa perdita del giovane”, proclamando appunto il lutto cittadino in occasione delle esequie.