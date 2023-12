Favara. L’albero di Natale da 9 metri illuminerà largo San Calogero in anteprima a ‘U Natali a San Calo'”

Questa mattina, largo di San Calogero è stato avvolto da un’atmosfera magica grazie al Comitato, che ha trasformato l’albero di Natale alto 9 metri in una splendida cascata di luce bianca, sormontata da una stella multicolore! Con cinquemila LED, l’albero promette uno spettacolo luminoso che dipingerà il piazzale della chiesa con una magica esplosione di colori.

Dopo una recente riunione del Comitato San Calogero per programmare ‘U Natali a San Calo’, diverse iniziative in prossimità del Natale 2023 sono state annunciate. Con dedizione, il Comitato si impegna a rendere il Natale indimenticabile per la comunità, invitando tutti a partecipare e godere di questo spettacolo unico!