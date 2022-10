Favara. L’amministrazione segue con attenzione quanto sta avvenendo rispetto all’inchiesta ribattezzata “Dark Community”

“Seguiamo con attenzione quanto sta avvenendo rispetto all’inchiesta ribattezzata “Dark Community”, frutto di un prezioso lavoro di indagine da parte dei Carabinieri della Tenenza di Favara cui va la nostra gratitudine per l’attività giornalmente svolta sul territorio.

Nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, non possiamo che dirci turbati da quanto emerso sui media delle accuse mosse agli indagati perché si tratterebbe di reati commessi contro persone ad alta vulnerabilità che si trovavano, peraltro, in un luogo deputato alla loro cura e tutela.

Come Amministrazione comunale siamo pronti a sostenere tutte le iniziative necessarie per il futuro, a partire dalla valutazione di una possibile costituzione di parte civile in un eventuale processo”. Lo dichiara l’amministrazione comunale di Favara.