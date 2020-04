Favara. L’ANFFAS vicina al dolore della famiglia Quaranta per la perdita di Lorena. “Ciao Lorena…”

Continuano gli attestati di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Quaranta per la prematura perdita dell’amata figlia Lorena, uccisa brutalmente dal fidanzato. Arrivano le parole dell’ANFFAS di Favara che vi lasciamo integralmente.

CIAO LORENA…

“Ora più che mai dobbiamo dimostrare responsabilità e amore per la vita” Queste le ultime parole postate da una splendida donna, ragazza, medico. La nostra comunità ha perso una figlia dagli occhi brillanti e dal cuore d’oro che in una frase ci ha fatto capire quanto amava la vita e la sua grande voglia di proteggerla. Un gesto vile, meschino e incomprensibile di un uomo che avrebbe dovuto proteggerla le ha rubato quello che lei più amava la vita. Non ci sono parole di conforto che in questo momento possono toccare il cuore dei familiari, straziati dal dolore, forse il tempo e soprattutto la giustizia in cui tutti confidiamo possano attenuare il vuoto che rimane dentro oltre lo spazio e il tempo. L’associazione Anffas Favara è vicina all’immenso dolore della famiglia Quaranta e di tutti coloro che le hanno voluto bene.

ANFFAS FAVARA