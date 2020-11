Favara. L’ass. “Fabaria Donna” nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lancia ancora più forte #BastaFemminicidio.

Tante le iniziative che nel corso degli anni, le Fabarine- le volontarie dell’associazione culturale Fabaria Donna di Favara, hanno promosso per sensibilizzare le varie realtà presenti sul territorio in tema di violenza sulle donne. Manifestazioni, incontri nelle scuole, flashmob e tanto altro ancora hanno caratterizzato l’operato dell’ass. Fabaria Donna in particolare per il 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. E per l’edizione 2020, non potendo fare assembramento a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno deciso di creare l’evento sulla pagina social dell’associazione. Ecco quanto affermato dalla presidente Giusi Sutera Sardo.

“Quest’anno l’Associazione Socio-culturale Fabaria Donna, per la sua nona edizione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, celebrata il 25 Novembre, decide di diffondere un montaggio di foto e frasi, coinvolgendo diverse Donne, come momento “social” di condivisione, vista l’impossibilità, a causa della pandemia, di organizzare un evento collettivo, come negli anni passati che ha permesso di avviare una campagna di sensibilizzazione concreta ed una rete di donne e uomini, che con il loro vissuto e con la loro professionalità collaborano affinché il coraggio, la speranza e l’amore siano le vere armi per lottare contro questa vera piaga sociale. Inoltre, invitano tutti a condividere la lettera della storica fabarina Rosa Bosco ed il video, realizzato dalla fabarina Claudia Airo’, che troverete sul profilo Facebook “Fabaria Donna”, dedicata a tutte le Donne, vittime di violenza, ricordando che oltre la violenza fisica esiste, pure, quella economica, assistita, psicologica e verbale, sessuale, stalking e mobbing. L’hashtag di questa giornata è il grido di tutte le Donne, impegnate giorno per giorno ad uscire dal tunnel della violenza, #BastaFemminicidio”.

