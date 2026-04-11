Favara, l’assessore Mossuto replica al presidente del consiglio: “Sulla legalità nessuna tolleranza”

Dopo le parole del presidente del consiglio comunale di Favara, l’assessore Laura Mossuto interviene con una nota inviata in redazione. Un intervento che nasce da una riflessione maturata con calma, dopo aver riascoltato con attenzione quanto detto in aula. Mossuto spiega di non aver potuto rispondere subito, perché assente per impegni di lavoro. Nel suo messaggio, l’assessore non si limita a chiarire la posizione dell’amministrazione. Racconta anche il lavoro fatto in questi anni sul Comando dei Vigili Urbani, oggi rafforzato da nuove energie e da personale giovane e formato, che opera insieme agli agenti già in servizio.

Di seguito il comunicato integrale: “Ho dovuto riascoltare più volte l’intervento del presidente del consiglio di Favara, rispetto al quale non ho potuto nell’immediatezza rispondere non essendo presente per improrogabili impegni lavorativi alla scorsa pubblica assise. Al di là del discutibile significato da attribuire alle affermazioni della seconda carica della città, voglio trarre spunto proprio da quelle per ribadire quale è l’impegno del comando dei vigili urbani e mio personale. La giunta ha lavorato per 4 anni al risultato di oggi: il Comando può contare finalmente su forze giovani e preparate che stanno lavorando in simbiosi con le unità già in servizio, con grande entusiasmo. Per una espressa scelta i controlli si stanno concentrando proprio sulla viabilità cittadina per ragioni che credevo fossero tanto evidenti quanto condivisibili. Oggi la gran parte delle sanzioni elevate dal comando riguardano violazioni di divieti segnalati ed occupazioni di posti disabili. Certo non mancano le sanzioni per le soste in doppia o tripla fila o sui marciapiedi. Non esiste innanzi a violazioni di questo genere alcun possibile atteggiamento di tolleranza e neppure è accettabile sentire ragionare di gradualità degli interventi ed applicazione delle norme del codice della strada. Perché deve sapere come saprà la presidente del consiglio che quelle sanzioni sono a tutela dei cittadini fragili e della sicurezza di tutti e sono, tra le altre, talmente elementari da non richiedere alcuna particolare nozione di educazione civica. Innanzi a quello che tutelano dovremmo tutti invocarle senza alcuna eccezione o tolleranza. Trovo poi inutilmente populistica la scelta di giustificare alcune espressioni con le perdite che starebbero subendo i commercianti a causa dei controlli dei vigili urbani. Quando si assicura sicurezza ed ordine lo si fa anche nel loro interesse. In ultimo se la segnaletica e la predisposizione delle strisce (per cui da tempo lavoro con alcuni consiglieri comunali di opposizione) è certamente necessaria, nulla inciderebbe sul rispetto delle norme del codice della strada. Volendo rispondere per metafora cara presidente: abbiamo la penna e la carta. E stiamo scrivendo quello che andava scritto da parecchio tempo. Perché la legalità anche quando è impopolare, anche quando comporta qualche risposta dura ai cittadini indisciplinati, dovrebbe sempre essere difesa in tutte le sedi e con forza soprattutto da chi ricopre cariche istituzionali.”