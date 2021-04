Favara. Lavori di manutenzione sulla condotta di adduzione al serbatoio Cartesio

Oggi 03/04/2021, sarà eseguito un improcrastinabile intervento di riparazione sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio “Cartesio” del comune di Favara, in Via Caduti in Miniera, territorio di Aragona. Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori, sarà necessario ridurre e/o sospendere la fornitura idrica al suddetto serbatoio e, quindi, anche alle utenze gestite dal Voltano S.p.A. alimentate dalla relativa condotta di adduzione.

Ciò premesso, la turnazione idrica prevista nel comune di Favara per i giorni 3 aprile e 4 aprile potrà subire