Favara. L’avv. Filippo Nasca nominato commissario straordinario

Il dirigente regionale Filippo Nasca è il commissario straordinario per la gestione del Comune di Favara, che dal 3 agosto è orfano degli organi di governo locale a causa delle dimissioni dell’ormai ex sindaco Anna Alba.

Il decreto di nomina è stato sottoscritto oggi martedì 14 settembre dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto. Il neo commissario sarà chiamato a guidare il paese, con pieni poteri, fino alla prima tornata elettorale del 10/11 ottobre prossimo.

All’avvocato Filippo Nasca spettano le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale. Il paese si prepara quindi a vivere un’esperienza politica rara e straordinaria. Con la nomina del commissario straordinario decadono definitivamente anche le funzioni del vice sindaco e dell’ultimo assessore dimissionario che fino ad oggi hanno guidato il paese per le questioni urgenti ed indifferibili.