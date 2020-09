Favara. Leonardo Caramazza è il nuovo assessore della giunta Alba (VIDEO)

Leonardo Caramazza è il nuovo assessore del Comune di Favara. Lo ha presentato il sindaco Anna Alba nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamattina nella sala Sandro Pertini del Palazzo Città di piazza Cavour in cui il primo cittadino, –oltre ad un in bocca al lupo fatto al neo assessore– ha sottolineato ironicamente “Vi raccomando famiglie, stategli vicino perché si scatenerà una tempesta”.

Il neo nominato assessore, Leonardo Caramazza, attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha ringraziato il sindaco, la sua famiglia e i suoi collaboratori per averlo scelto. A noi di Favaraweb non ci resta che fare un grande in bocca al lupo e augurargli un buon lavoro.