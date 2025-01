Favara, l’ex presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Naro rompe il silenzio: “Illuminazione pubblica disastrosa, cittadini in pericolo”

Dopo tre anni di silenzio, Salvatore Di Naro, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara durante la precedente amministrazione, torna a far sentire la sua voce con una nota inviata alla nostra redazione. Nella sua comunicazione, Di Naro denuncia una situazione che, nel 2025, definisce “inaccettabile”: un sistema di illuminazione pubblica obsoleto e pericoloso che continua a penalizzare la comunità favarese.“Lampioni accesi di giorno e spenti di notte, cavi elettrici fuori norma, corde d’acciaio arrugginite che attraversano le vie principali: uno scenario che rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini”, scrive Di Naro, evidenziando come questa problematica persista senza interventi risolutivi. Di seguito pubblichiamo integralmente il comunicato dell’ex presidente del Consiglio Comunale. “Dopo tre anni di silenzio, vorrei porre l’accento su una situazione che, nel 2025, appare inaccettabile: siamo ancora costretti a vivere “a lume di candela” a causa di un sistema di illuminazione pubblica a dir poco disastroso. Lampioni accesi di giorno e spenti di notte, cavi obsoleti e fuori norma, corde d’acciaio arrugginite che attraversano le vie principali, creando un pericolo reale per la sicurezza dei cittadini. La manutenzione è praticamente assente: pali arrugginiti mai pitturati, differenziali che saltano perché i cavi non sono stati sostituiti, lasciandoci al buio mentre nessuno interviene. E tutto questo nonostante sia in corso un project financing milionario da ben tre anni, senza che si intraveda una vera svolta. Come cittadino ed ex presidente del consiglio, invito gli amministratori e i consiglieri comunali a effettuare un accesso agli atti per verificare lo stato effettivo dei lavori e, soprattutto, per garantire la sicurezza dei cittadini. È ora di fare chiarezza e mettere fine a questa situazione insostenibile”.