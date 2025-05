Favara, lo striscione sulla Palestina esposto al Comune: “Chi tace è complice”

Da martedì scorso, sulla facciata del Comune di Favara è ben visibile uno striscione con una frase chiara e diretta: “Su quanto avviene in Palestina, chi tace è complice.” L’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale, insieme, hanno scelto di lanciare un messaggio forte, sia civico che politico. Un messaggio che interroga le coscienze, che rompe il silenzio, che prende posizione. “La storia ci chiederà conto – si legge nel post pubblicato su Facebook – del perché abbiamo potuto permettere tutto questo. Del perché abbiamo taciuto davanti a uno sterminio di massa che ci vede tutti impotenti, davanti alla sistematica eliminazione di uomini, donne e bambini. Del perché gli Stati abbiano potuto ignorare una mattanza che va avanti da mesi, mentre la parola Pace diventa sempre più difficile da pronunciare.” Lo striscione resterà esposto in modo permanente, finché non ci sarà un intervento concreto da parte di chi ha il potere di fermare la violenza. Un segnale che vuole scuotere le coscienze e ribadire che l’indifferenza è una forma di complicità.