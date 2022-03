Favara. Lombardo Carmela e Di Rosa Michele festeggiano oggi le nozze d’oro

Una giornata molto speciale per Lombardo Carmela e Di Rosa Michele che oggi tagliano il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Una coppia molto conosciuta e stimata in città: Michele ex venditore ambulante è volto noto nell’agrigentino, Carmela invece casalinga. La coppia si conoscono da quando erano ragazzi. Quando è nato l’amore entrambi avevano diciotto anni. Si sono sposati il 11 marzo del 1972 nella chiesa Madre di Favara appena ventenni. I primi anni di matrimonio li hanno vissuti in Germania e Belgio. Da diversi anni vivono a Favara. L’amore che li lega, che si legge nei loro occhi è contagioso e mai come in questi ultimi due anni hanno imparato quanto valore c’è dietro la condivisione e il supporto a chi ha avuto in sorte una situazione complessa da gestire.

La cerimonia verrà celebrata alle ore 17:00 del 15 marzo nella chiesa del Rosario. Ad Michele e Carmela, in questa data così importante, arrivano gli auguri da parte dei fratelli, sorelle e dalle nipoti, cui si uniscono quelli della nostra redazione.