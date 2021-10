Favara. Luana D’Anna, una giovane favarese tra gli Alfieri del Lavoro premiata al Quirinale da Mattarella

La favarese Luana D’Anna, ex studente dell’Istituto Alberghiero di Favara, 18 anni compiuti lo scorso mese di aprile, verrà nominata Alfiere del Lavoro. Martedì 26 ottobre 2021 al Palazzo del Quirinale, si svolgerà la consegna della medaglia e dell’attestato d’onore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Luana D’Anna è stata selezionata fra i numerosi candidati segnalati dai Dirigenti scolastici di tutta Italia sulla base degli ottimi risultati ottenuti in ambito scolastico. La medaglia e l’attestato d’onore le saranno consegnati al palazzo del Quirinale martedì 26 ottobre 2021 dal Capo dello Stato, in occasione del conferimento delle onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno scorso. Da parte della redazione di Favaraweb, il nostro sentito in bocca al lupo.