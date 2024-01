Favara. Lunedì 22 gennaio presso il Liceo Statale “M.L.King”, previste diverse attività nell’ambito della Settimana della Memoria

Si terrà lunedì 22 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso l’aula Calogero Marrone del Liceo Statale “M.L.King” di Favara, diretto dalla prof.ssa Mirella Vella, la visione del film “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma”, un film che racconta la riscoperta della Memoria degli orrori dell’olocausto visti attraverso gli occhi di un gruppo di adolescenti, che rientra all’interno delle attività della Settimana della memoria.

La manifestazione, organizzata in sinergia con la fondazione Calogero Marrone e l’ANPI, sarà arricchita da un ricco dibattito con gli interventi del dirigente scolastico prof.ssa Mirella Vella, di Rosario Manganella e Carmella Marrone in rappresentanza della fondazione Calogero Marrone e di Carmelo Castronovo per ANPI associazione nazionale partigiani italiani. È previsto anche un dibattito. Modera l’incontro la professoressa Giada Attanasio. Parteciperanno le classi del biennio.