Favara. Lunedì 31 Ottobre, festeggia Halloween insieme alla Pizzeria Il Dollaro!

Nella lunga e tenebrosa notte di Halloween, quando gli spiriti condivideranno con noi il mondo, il Bar, caffetteria, ristorante e pizzeria il Dollaro di Piazza della Pace a Favara, vi offrirà una terrificante serata all’insegna dell’Horror.

Lunedì 31 Ottobre, il ristorante, lounge Bar e pizzeria Il Dollaro ti aspetta per una serata all’insegna di musica, divertimento e buon cibo. La location per la notte di Halloween, a partire dalle ore 21:00 diventerà un party eccezionale con la selezione musicale a cura del DJ producer Charly e dj Rash.

L’ambiente si trasformerà in un’oasi del divertimento, con musica, luci, suoni, scenografie e tanto tanto divertimento che attireranno tutta la vostra energia e sarete così coinvolti in un’atmosfera di festa. Tutto questo grazie a Charly e Rash, che, per la notte delle streghe, hanno preparato una selezione musicale a tema.