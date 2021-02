Favara. Lunedì partono i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del metano

Il metano sarà presso una realtà anche per i cittadini di Favara che potranno così godere dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di una fonte di energia sicura, economica e sostenibile come il gas naturale.

Il progetto di metanizzazione del Comune è stato illustrato questa mattina al sindaco, Anna Alba, dai rappresentanti di Italgas in occasione di un incontro svoltosi presso l’Urban Center di via Pio La Torre.

L’intervento comporterà complessivamente la posa di oltre 77 km di condotte stradali per collegare alla rete oltre 8700 utenze.

Sarà una infrastruttura completamente digitalizzata, dotata di una diffusa sensoristica e controllata da remoto da un moderno e innovativo centro integrato di supervisione già operativo dal 2019.

Presso i clienti saranno installati i contatori intelligenti di ultima generazione, smart meter in grado, tra l’altro, di trasmettere autonomamente i consumi registrati e quindi di garantire massima aderenza delle bollette ai consumi realmente sostenuti.

I lavori prenderanno il via lunedì prossimo. Il primo cantiere sorgerà in via Aldo moro. Nel corso dell’incontro i rappresentanti di Italgas hanno illustrato anche l’innovativa tecnologia impiegata per le attività di controllo da remoto dei cantieri. Si tratta dell’applicazione workonside, sviluppata totalmente in house nella Digital Factory di Italgas per rendere sempre più efficiente e rapide le verifica di conformità dei cantieri da remoto. Tale verifica, un tempo realizzato con modulo cartaceo, oggi sono autorizzati, digitale e avvengono in tempo reale, grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, integrato nell’applicazione, che sfrutta il il riconoscimento dell’immagine.

“Con orgoglio, primo sindaco donna della mia comunità – afferma il sindaco, Alba – do avvio a una importantissima opera. Un lavoro estenuante durato cinque anni a partire dal decreto di finanziamento del MISE, subito dopo il mio insediamento nel lontano luglio 2016, fino ad arrivare ad oggi. Innumerevoli le difficoltà e il lavoro che ho visto coinvolti i dirigenti e tecnici. È stata una corsa contro il tempo, ma oggi con grande soddisfazione orgoglio finalmente possiamo dire di aver ce l’ha fatta. Abbiamo segnato la storia di Favara, portando al termine un progetto ambizioso e innovativo. Tante sono le aspettative della mia comunità, che quasi incredula attende con ansia l’inizio dei lavori. Un ringraziamento a tutte le persone coinvolte in questo grande progetto, a Italgas, a Favara e ai favaresi che non hanno mai messo in dubbio la capacità di questa amministrazione, che tra mille difficoltà è riuscita a dare il via alla metanizzazione”.

L’impegno per la metanizzazione di Favara e parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la quantità del servizio e rendere più sempre più sicure le rete.