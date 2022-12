Favara. Lutto cittadino per i funerali del cardiologo Gaetano Alaimo

Oggi, sabato 3 dicembre, sarà celebrata la cerimonia funebre in memoria del cardiologo Gaetano Alaimo ucciso con un colpo di pistola nel suo ambulatorio martedì pomeriggio. Di conseguenza verranno esposte a mezz’asta le bandiere di Palazzo Città e degli edifici pubblici della città di Favara.

Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la cittadinanza favarese verso il Cardiologo Gaetano Alaimo, il sindaco di Favara Antonio Palumbo invita tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche, sociali, culturali e produttive ad esprimere la partecipazione al lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia funebre fino alle ore 18:00 con comportamenti che non contrastino con lo spirito del momento, inoltre si invitano le attività commerciali ad abbassare le saracinesche dalle 15:30 alle 17:30 in segno di partecipazione.