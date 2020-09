Favara. Ma che tipo di lavoro è stato realizzato sul marciapiede di piazza Cavour ???!!!

Finalmente il Comune ha provveduto a sistemare un pezzo di marciapiede malridotto, che da circa un anno in piazza Cavour aveva già creato problemi a parecchi pedoni.

Bene, così la si poteva pensare fino a ieri mattina, quando ancora nell’osservare gli operai al lavoro ci si immaginava che stessero realizzando un intervento a regola d’arte. Ma poi, ecco l’impatto con la dura verità: altro che opera d’arte… siamo davanti ad un lavoro inaccettabile, vergognoso, con l’aggravante che riguarda una parte di piazza Cavour, cuore del centro storico, che merita di essere manutenuto con la dovuta attenzione e cura anche per l’estetica. Ovvero, il contrario di quanto si sta vedendo in piazza Cavour.

“Ma come, togliamo i basoli, peraltro solo in una parte di quel tratto di marciapiede, per farci una spalmata di cemento?”-“ma chi ha avuto questa incredibile idea?” sono le domande che mi hanno fatto i cittadini favaresi questa mattina.

I basoli, che sono una caratteristica della piazza, vanno manutenuti, riposizionati, sistemati per eliminare i dislivelli, non sostituiti da chiazze di cemento. Un lavoro del genere è assolutamente irricevibile anche nella più anonima strada di periferia, figuriamoci in piazza Cavour!!!