Favara. Maltempo annulla l’ultimo appuntamento del presepe vivente: i Re Magi giungono durante la Santa Messa

Nella serata odierna, il Giardino di Maria avrebbe dovuto ospitare l’attesissimo e conclusivo appuntamento del presepe vivente, ma purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’evento è stato annullato. Nonostante il grande successo ottenuto nelle precedenti esibizioni in termini di partecipazione e coinvolgimento popolare, i frati hanno preso la difficile decisione di cancellare la rappresentazione.

Per mantenere viva l’atmosfera natalizia e non deludere i numerosi fedeli, l’arrivo dei Re Magi è stato spostato all’interno della Santa Messa delle ore 18. Al termine della celebrazione, un sorteggio emozionante porterà sorprese e gioia ai presenti.

Il chiostro del Convento Sant’Antonio diventerà il luogo dove frati e fedeli si scambieranno gli auguri, condividendo un momento conviviale e gustando insieme una fetta di panettone. Nonostante gli imprevisti causati dal maltempo, la comunità si unisce nel festeggiare la magia del Natale, abbracciando la solidarietà e la gioia che questa giornata speciale porta con sé.