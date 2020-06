Favara. Mariagrazia Alongi- vicepresidente del Circolo Fratelli d’Italia: ” La nuova Alba tanto sperata per Favara alla fine si è dimostrato l’ennesimo eclissi di buio”

Interviene con una nota stampa, il vicepresidente del Circolo Fratelli d’Italia di Favara, Mariagrazia Alongi, in merito alla seduta consiliare che ha visto la bocciatura dell’aumento della Tari 2019 da parte dei consiglieri comunali.

“L’emergenza covid ha costretto tutti a Stringere la cinghia e a rimboccarci le maniche, stiamo tentando una ripresa non del tutto facile e a tal proposito ci chiediamo come in un momento così difficile possa venire in mente di proporre Un aumento della TARI, servizio peraltro che, è giusto puntualizzare, PECCA pesantemente di inefficienza Tale pericolo è stato scongiurato grazie alla coraggiosa scelta dell’opposizione e di quanti hanno preso coscienza delle ripercussioni che ciò avrebbe avuto sulle spalle dei cittadini. Gli stessi cittadini che un tempo avevano dato fiducia con il 70% della preferenza ad Un amministrazione che ad oggi non ha più la maggioranza in consiglio. La nuova Alba tanto sperata per Favara alla fine si è dimostrato l’ennesimo eclissi di buio”.