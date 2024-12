Favara. Martedì 17 dicembre Open Day dell’I.C “V. Brancati” nei plessi “Manzoni”, “San Francesco” e “Domenico Savio”

Continuano gli appuntamenti dell’Istituto Comprensivo “V. Brancati” dedicati all’Open Day.

Dopo il notevole successo di venerdì 13 dicembre presso la sede di Via Grotta, l’I.C “Brancati” di Favara, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Broccia, domani pomeriggio- martedì 17 dicembre a partire dalle ore 15.30- apre le porte ai prossimi futuri studenti dei plessi “Manzoni”, “San Francesco” e “Domenico Savio”. Guidati dal Dirigente Scolastico prof.ssa Broccia, dai docenti e da tutti gli operatori della scuola, sarà possibile conoscere la variegata offerta formativa che caratterizza l’I.C. “Brancati”. Ben presente sul territorio, il Comprensivo dialoga con il tessuto connettivo di Favara, rispondendo alle nuove prospettive globali in chiave di didattica innovativa, accogliente ed inclusiva. Fondamentale l’importanza che riveste la competenza del learning by doing che pone al centro dell’apprendimento lo studente, accompagnandolo nel suo percorso formativo e incentivando quelle che sono le specifiche inclinazioni personali attraverso laboratori e buone pratiche in chiave di Educazione Civica.

Per tale ragione, l’I.C “V. Brancati” realizza diverse attività di ampio respiro, abbracciando le proposte che servono a conoscere il territorio. Di grande rilevanza il recente “corteo storico” che ha visto sfilare in abiti d’epoca gli studenti della scuola i quali, per un giorno, hanno fatto rivivere i tempi delle corti medievali.

Ed ancora, laboratori musicali- poiché trainante è l’indirizzo appunto musicale- gare sportive, potenziamento di inglese, progetto cinema, teatro, attività sulle legalità e il rispetto del bene comune e molto altro ancora.

Dunque, una scuola- la “Brancati”- che punta alla promozione umana e sociale, all’educazione alla cittadinanza consapevole, all’inclusione in un ambiente che è per tutti e per ciascuno.

Appuntamento domani, martedì 17 dicembre a partire dalle ore 15.30 presso il plesso “Manzoni”, “S. Francesco” e alle 16.30 presso il plesso “D. Savio” per conoscere pienamente la vision dell’I.C. “Brancati” di Favara.