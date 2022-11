Favara. Martedì 22 novembre alle ore 9.00 l’ I.C “V. Brancati” celebra la Festa dell’Albero 2022

Anche l’Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Favara, celebra la Festa dell’Albero targata 2022. Ancora una volta la scuola, diretta egregiamente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Carmelina Broccia, si dimostra luogo non solo di trasmissione del sapere , ma anche di formazione attiva di futuri cittadini consapevoli. E per la Festa dell’Albero 2022, i docenti e gli alunni hanno voluto affiancare uno slogan esplicativo della mission di tale iniziativa: “dai un calcio alle cattive abitudini”. La manifestazione, che vede la sinergia del Comune di Favara, di Legambiente e della squadra di calcio Pro Favara, si terrà domani martedì 22 novembre a partire dalle ore 9.00. Previsti i seguenti interventi: il D.S prof.ssa Carmelina Broccia, l’Amministrazione comunale, Rino Castronovo- Presidente Pro Favara, Don Lillo Di Salvo-sacerdote Chiesa B.M.V delle Grazie e Daniele Gucciardo- Legambiente. Referenti del progetto, le prof.sse Antonella Vita e Francesca Di Stefano.

La Giornata Nazionale degli Alberti- che si celebra in Italia il 21 novembre- è stata istituita nel 1898, ha come obiettivo primario favorire la sensibilizzazione e la giusta consapevolezza ecologica. E a tale motivo, l’I.C “V. Brancati” con la manifestazione di domani, pone l’attenzione sulla tutela dell’ecosistema, la qualità dell’ambiente in cui viviamo e la sua salvaguardia.