Favara: Maxi furto in gioielleria, bottino da quantificare

Nel cuore della notte, spaccata nella gioielleria “Urso” di corso Vittorio Emanuele a Favara, dove ignoti hanno rubato all’interno.

È successo la scorsa notte: i ladri hanno forzato la saracinesca per entrare. Una volta dentro il negozio, i ladri hanno rubato vari gioielli e orologi per un danno ancora in corso di quantificazione. Accurato il sopralluogo svolto dai carabinieri che hanno lavorato per ore alla ricerca di tracce utili. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione di Favara e ai militari della Compagnia di Agrigento.