Favara, maxischermo: il Chiosco la Piazzetta si prepara per Italia-Spagna

Oggi giochiamo per la finale. Sale la febbre per la sfida che vale un posto in Finale agli Europei tra entusiasmo e regole antivirus. Anche a Favara sarà possibile guardare la partita sul maxischermo installato nella Piazzetta Olimpia presso il “Chiosco la Piazzetta” grazie ai titolari i fratelli Tony e Valerio Vinciguerra. La nostra nazionale di calcio italiana guidata da Roberto Mancini affronterà questa sera nelle semifinali del campionato europeo la Spagna di Luis Enrique.

L’evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.