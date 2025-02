Favara. Mensa scolastica – Anno 2024-2025: domanda per contributi per l’abbattimento delle spese

C’è tempo fino al 17 febbraio per chiedere il contributo per l’abbattimento della spesa per la mensa scolastica. A renderlo noto sono il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Istruzione Carmen Lo Presti. Potranno partecipare le famiglie dei bambini tra i 3 e i 6 anni (o i loro tutori) che frequentano la scuola dell’infanzia pubblica statale nell’anno scolastico 2024/2025 e non beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni. L’entità del contributo sarà differenziato per fasce Isee e in percentuale al costo sostenuto dall’utente: si va dal 100% al 30%. L’istanza viene presentata una volta sola e dovrà essere consegnata presso l’ufficio Protocollo del Comune di Favara, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comune.favara@pec.it.

Moduli e informazioni sono disponibili a questo link: https://comune.favara.ag.it/novita/mensa-scolastica-anno-2024-2025-domanda-per-contributi-per-labbattimento-delle-spese/