Favara. Mercato rionale venerdì e domenica, il sindaco firma ordinanza

Su sollecitazione del presidente della Fiva Confcommercio e del consigliere comunale Dalli Cardillo, e in seguito all’interessamento dell’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla, il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha firmato oggi un’ordinanza che consentirà lo svolgimento del mercato rionale che tradizionalmente si svolge il venerdì anche domenica prossima, 19 dicembre.

L’iniziativa commerciale quindi si terrà due volte questa settimana per venire incontro ai commercianti, pesantemente danneggiati dall’ondata di maltempo straordinaria che si è abbattuta sulla nostra provincia e ancora in grossa difficoltà a causa della stretta sui consumi provocata dall’ondata pandemica.