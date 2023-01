Favara. Mercato settimanale anche nel giorno dell’Epifania

Grazie al lavoro dell’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla, il prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si terrà regolarmente il mercato settimanale del Venerdì di viale Gaspare Ambrosini e di piazzetta della Pace.

“Abbiamo accolto la richiesta delle organizzazioni di categoria – spiega Airò Farulla – per fornire occasioni di lavoro per i commercianti e di svago per i cittadini. Ringraziamo la collaborazione di tutti per questo primo risultato dell’anno che fa di Favara una delle poche città in provincia a garantire il mercato anche nel giorno dell’Epifania”.