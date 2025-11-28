Favara. Mercato settimanale: confermate due date straordinarie il 7 e il 21 dicembre

Il mercato settimanale si svolgerà in due date straordinarie, domenica 7 e domenica 21 dicembre 2025. La decisione arriva con una determinazione del sindaco, che raccoglie la richiesta della CIDEC e segue la linea degli anni precedenti, quando il mercato prenatalizio si è rivelato utile per cittadini e operatori. L’amministrazione sottolinea come le condizioni meteo delle ultime settimane, soprattutto nei venerdì, abbiano più volte impedito il normale svolgimento del mercato. Una situazione che ha aggravato le difficoltà di un settore già colpito da forti rincari di carburante, energia e materie prime. Per questo motivo, e per sostenere il commercio su aree pubbliche, è stata valutata e accolta la possibilità di aprire il mercato anche nelle due domeniche prima del Natale.

Gli ambulanti potranno partecipare alle date straordinarie con l’impegno a rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti e a occuparsi della pulizia dell’area dove operano. Il controllo e l’esecuzione delle disposizioni saranno affidati al Corpo di Polizia Municipale. Il provvedimento, formalizzato con la Determinazione Sindacale n. 72 del 26 novembre 2025, è stato trasmesso agli uffici comunali competenti e alle Forze dell’Ordine. L’obiettivo è garantire un servizio utile alla comunità e offrire ai cittadini più occasioni per gli acquisti in vista delle festività natalizie.