Favara. Mercato settimanale, nuove disposizioni sulla viabilità cittadina

Importanti cambiamenti alla viabilità cittadina. Su indirizzo dell’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla e di quello alla Polizia municipale, sono stati imposti alcuni divieti nella zona del mercato settimanale di via Ambrosini e piazza Lando Conti. Il Comune di Favara, infatti, ha disposto tutti i venerdì, dalle 6 alle 14 il divieto di sosta con rimozione in via Carlo Collodi, dall’angolo con via Tomasi di Lampedusa a quello con via Deledda (lato destro). Imposto inoltre il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Tomasi di Lampedusa, da angolo con via Carlo Collodi all’angolo con via Salustri.

Già questa mattina gli agenti della Polizia municipale hanno provveduto ai primi controlli per garantire il rispetto dell’ordinanza.