Cambia il giorno del mercato settimanale. A causa della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile il mercato non si terrà. L’amministrazione comunale ha disposto lo spostamento a domenica 27 aprile. La decisione è stata presa per rispettare la festività nazionale e garantire comunque lo svolgimento del mercato, appuntamento fisso per molti cittadini e ambulanti. Il mercato settimanale resta così confermato, solo con un lieve slittamento di data.