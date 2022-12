Favara. Mercoledì 14 dicembre presso l’I.C “Bersagliere Urso- Mendola” si presenta il libro di Salvatore Ferlita

Si presenta oggi, mercoledì 14 dicembre 2022 presso l’I.C “Bersagliere Urso- Mendola” di Favara, il libro del prof. Salvatore Ferlita dal titolo “Se non diventerete come bambini. Letteratura, scuola, miti dell’infanzia”. La manifestazione letteraria si inserisce all’interno di “quelle dinamiche virtuose e importanti che mettono in movimento virtuosismi legati alla narrazione e alla lettura”- così come affermato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Rosetta Morreale. A partire dalle ore 16.30, il prof. Ferlita dialogherà con gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, ben preparati dai proff. Irene Vella e Liliana Miceli. Ad allietare i presenti- ricordiamo che l’invito è esteso all’intera cittadinanza- intermezzi musicali a cura dei docenti e degli alunni della scuola.

“Se non diventerete bambini. Letteratura, scuola, miti dell’infanzia” edito per la casa editrice Il Palindromo e pubblicato nel settembre del 202, appartiene al genere delle critica letteraria. Come si legge nella sinossi “Diventare come bambini” vuol dire assumere un punto di vista diverso e intercettare con lo sguardo dettagli che solitamente sfuggono. E quanto fa Salvatore Ferlita passando al setaccio le carte di alcuni autori che con l’infanzia sono compromesse per via dei temi che affrontano, dei personaggi che le affollano, dei destinatari ai quali sono rivolte. Infanzia da intendere, di volta in volta, come lotta disperata, angosciosa tragedia, come via di fuga dal mondo degli adulti e, insieme, come atroce menomazione. L’autore interpella i classici irrinunciabili (Basile, Collodi, Capuana, Sciascia, Salinger, Kafka), senza però ignorare alcune opere della contemporaneità, tra cui in particolare Anna di Ammaniti, per scardinare alcuni irritanti luoghi comuni sulla scuola, la diversità, le fiabe e la lettura”.

Dunque, appuntamento oggi alle ore 16.30 presso l’I.C “Bersagliere Urso-Mendola” per dialogare con Salvatore Ferlita.