Favara. Mercoledì 15 marzo si presenta il film documentario ” Solo di Passaggio” di Souad Alwaidi

Si terrà domani, mercoledì 15 marzo la proiezione del film documentario “Solo di passaggio” di Souad Alwaidi. In un tour che tocca le principali città siciliane, anche Favara è stata inserita nel circuito, così da sensibilizzare alla delicata tematica dei migranti e del destino che li avvolge, spesso con un finale tragico.

“Solo di passaggio”- Testimonianza in cammino: i Migranti e la Libia, sarà proiettato in un doppio turno nella città di Favara. Primo appuntamento alle ore 10.00 presso il Liceo Martin Luther King, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella. Durante la Proiezione del docufilm, al quale sarà presente la regista, gli studenti avranno modo di dialogare in tempo reale con Souad Alwaidi.

Il secondo appuntamento, poi, nel pomeriggio dalle ore 15.30 presso il Castello Chiaramonte alla presenza delle autorità civili, politiche e religiose

“Solo di passaggio” racconta il calvario in presa diretta vissuto dai migranti, che sono i protagonisti tangibili del film documentario crudo e reale, che si presenta al pubblico nella sua forma più diretta. Il film documentario “Solo di passaggio”, realizzato dall’Associazione libica Al Marsed – Osservatorio di genere in situazioni di conflitto e promosso dalla Convenzione per i diritti nel Mediterraneo di cui Al Marsed fa parte e la Fondazione MeSSInA è cofondatrice.