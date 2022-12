Favara. Mercoledì 21 dicembre alle ore 16.00, l’Open Day del Liceo M.L.King

Oggi pomeriggio, mercoledì 21 dicembre, il Liceo M. L. King di Favara, apre le proprie porte ai giovani e futuri studenti.

Infatti, dopo una serie di giornate di orientamento presso le scuole di primo grado della provincia, oggi la prima giornata di Open Day al Liceo M.L.King, diretto dal Dirigente Scolastico Mirella Vella. A partire dalle ore 16 e fino alle ore 18, sarà possibile entrare fisicamente dentro la struttura scolastica, parlare con la Preside Mirella Vella, i docenti e con gli alunni frequentanti, seguire i vari laboratori e conoscere l’offerta formativa nata sotto il segno de “I have a dream” di Martin Luther King. E proprio per aiutare i giovanissimi e futuri studenti ad orientarsi nel delicato momento della scelta della scuola superiore, il Liceo Martin Luther King ha previsto la possibilità per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di I grado del territorio di visitare gli spazi della scuola e sperimentare la didattica laboratoriale, accompagnati e guidati da studenti-tutor. Diverse le attività didattiche previste nella prima giornata di Open Day:

Laboratori Sportivo / Fisica / Inglese; Laboratori Artistico / Scienze / Emozionale; Laboratori Latino / Informatica / Francese-spagnolo; Laboratori Fisica / Logica / Giornalismo; Laboratori Artistico / Informatica / Scrittura creativa; Laboratori Sportivo / Scienze / Lingue straniere.

Infine, anche nel mese di gennaio 2023 è stata programmata una seconda giornata di Open Day: il 16 gennaio. E sempre dalle ore 16,00 – 18,00 il Liceo Statale “Martin Luther King” di Favara consentirà alle famiglie ed ai ragazzi di partecipare alle attività didattiche e laboratoriali offerte dai diversi indirizzi dell’ Istituto di Istruzione Secondaria, così da maturare una scelta consapevole.

Per qualsivoglia informazione rivolgersi ai numeri:

– Liceo Martin Luther King: tel. 092232516

– Referente orientamento, prof.ssa Arianna Vassallo: cell. 3381911129